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إيبارشية الإسماعيلية: اقتصار صلوات أسبوع الآلام وعيد القيامة على الكهنة والشمامسة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

أعلنت إيبارشية الإسماعيلية للأقباط الأرثوذكس، أنه نظرًا لدخول الموجة الثالثة لفيروس المستجد قررت أن تكون الصلوات قاصرة على الآباء الكهنة والشمامسة فقط، بالنسبة لجمعة ختام الصوم وأحد الشعانين وخميس العهد والجمعة العظيمة وقداس عيد القيامة المجيد.

وأوضحت في بيان نشره المركز الإعلامي القبطي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الاثنين، أنه فيما يخص صلوات القنديل فتكون يوميا بالحجز أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس في الأسبوع السابق لجمعة ختام الصوم والبصخات من أحد الشعانين وليلة الجمعة مسائية بالحجز.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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