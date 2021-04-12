26 أبريل.. الحكم على تامر أمين بسبب "تصريحات الصعيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

حددت محكمة جنح مدينة نصر، جلسة 26 أبريل المقبل، للحكم على تامر أمين بسبب تصريحاته عن الصعيد.

وكانت القضية أحيلت لتلك الدائرة بداعي الاختصاص الرقمي.

وطالب المحامي أشرف ناجي وإسماعيل الرشيدي، مقيما الدعوى في جنحة مباشر بمعاقبة الإعلامي تامر أمين، بتهمة إهانة الشعب المصري وتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة عن الشعب المصري خاصة أهل الصعيد.

وكان الإعلامي تامر أمين تداول موضوع أزمة الزيادة السكانية في إحدى حلقات برنامجه على قناة النهار، وقال "أهل الصعيد والريف بيشغلوا عيالهم وبناتهم خدامات"، لكنه اعتذر لاحقا على ذلك الحديث.

ومن جانبها، أوقفت قناة النهار، البرنامج واعتذرت، كما بدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التحقيق في الواقعة.