استدرجها بـ"فانوس".. حبس المتهم بالتحرش وهتك عرض طفلة بأوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة، بحبس صاحب محل بقالة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحرش بطفلة وهتك عرضها في مركز أوسيم.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم استدرج الطفلة إلى محل البقالة بعدما قال لها أنه سيقوم بإعطائها "فانوس رمضان"، إلا أنه بمجرد دخولها إلى المحل، استغل براءتها وبدأ في التحرش بها، لتعود الطفلة إلى بيتها وتحكي إلى والدها ما حدث معها، ليقرر الذهاب بها إلى قسم شرطة أوسيم وتقديم بلاغ بالواقعة.

وكان قسم شرطة أوسيم تلقى بلاغًا من شخص يبلغ من العمر 39 عامًا، ضد أحد جيرانه، صاحب محل بقاله ويبلغ من العمر 45 عامًا، يتهمه بالتحرش بابنته التي تبلغ من العمر 9 سنوات.

وتمكنت قوات الأمن في الجيزة من ضبط المتهم من محل سكنه، تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتحت قيادة العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والرائد حسام العباسي رئيس مباحث مركز أوسيم، تم تحرير محضر بالواقعة اعترف فيه المتهم بجريمته، وبناء عليه تم إحالته إلى النيابة.