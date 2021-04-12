جنون الشهرة.. طالبان يستدرجان طفلا ويضرمان النيران داخل مخبز بزعم حرقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ألقى ضباط قطاع الأمن العام بالاشترك مع مباحث الدقهلية، القبض على طالبين استدرجا طفلا وأضرما النيران فى مخبز بزعم حرقه بقصد الدعابة وجذب المشاهدات.

رصدت المتابعة الأمنية تداول بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأطفال يستغيث من داخل "فرن" خاص بأحد المخابز وأعقب ذلك ظهور شخص آخر إدعى أنه من قام بوضع الطفل داخل الفرن وإضرام النيران به على سبيل الدعابة.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بمشاركة قطاع الأمن العام أسفرت جهوده عن قيام طالبان بالتعليم الفنى – مقيمان بدائرة قسم شرطة قليوب بتصوير مقطع الفيديو وقيامهما بدعوة طفل – مقيم بدائرة القسم لداخل أحد المخابز "متوقف عن العمل منذ 3 أشهر ، كائن بدائرة القسم – مستأجر لأحد الأشخاص" وقيام أحدهما بإدخال الطفل إلى الفرن وإيهامه بتشغيله وقيام الآخر بتصوير الطفل بهاتفه المحمول.

وتبين أن المتهمين عقب ذلك قاما بصرف الطفل ونشر مقطع الفيديو على سبيل الدعابة لجمع عدد من المشاهدات والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعى.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط المتهمين وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة.

وبسؤال مستأجر المخبز قرر بعدم علمه بالواقعة، وأن العمل بالمخبز متوقف منذ فترة وقيامه بفتحه من حين لآخر وتردد المتهمان عليه لمجالسته وتركهما فى بعض الأوقات بالمخبز لقضاء متطلباته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.