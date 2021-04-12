ضبط طالبة اتفقت مع لصين على سرقة جدتها وقتلها بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن غموض العثور على جثة مسنة بمسكنها بالسويس، وتبين بأن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين وطالبة وأمكن ضبطهما.

وكشفت التحقيقات أن مرتكبى الواقعة تسللا إلى مسكن المجنى عليها مساعده حفيدتها – طالبة – وقاموا بالتعدى على المسنه بالضرب على رأسها حتى فارقت الحياة وقاموا بسرقة متعلقاتها وجارى العرض على النيابة العامة .

كان المواطنون من سكان حى فيصل عثروا على سيدة بالعقد الرابع من العمر متوفية داخل منزلها، ووجدت مقيدة، حيث تلقى اللواء محمد الألفى مدير أمن السويس، إخطارا من قسم شرطة فيصل بالعثور على سيدة بالعقد الرابع من العمر، تعيش مع زوجها بمنطقة مكة السكنية بحى فيصل متوفية.

وباستدعاء سيارة إسعاف لنقل جثمان المتوفية 43 سنة إلى مشرحة مستشفى السويس العام، وجدت السيدة مقيدة وعلى فمها لاصق، وتحرر محضر بالواقعة وجارى التحقيق بالنيابة العامة بالسويس.

وتشكل فريق بحث من مباحث السويس ومفتشى قطاع الأمن العام وتوصلوا إلى تحديد هوية مرتكبى الواقعة شخصين وحفيدة المجنى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.