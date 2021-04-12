شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 180 طن قمامة في حملة نظافة بقرى دسوق بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت صباح اليوم، الاثنين من قرية المندورة بمركز دسوق تحت إشراف ومتابعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بمشاركة وحدة التدخل السريع وجهاز النظافة بدسوق وقرية أبو مندور حملة مكبرة لرفع كفاءة النظافة بقرية المندوة، وضمت 2 سيارة نقل 20 طنا وسيارة 10 طنا و٤ سيارات ه طن و2 لورد، بالإضافة إلى لودر.

واستهدفت الحملة 180 طنا من شوارع قرية المندورة منطقة المصرف الغربى ومدخل عزبة الصردى ومدخل المندورة الوسطاني وتم القيام بالرش والتعقيم والتطهير عقب النظافة بمشاركة المجتمع المدنى، في إطار جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين، والتواصل معهم ميدانياً، وتأكيداً على ضرورة السعي دائماً لتقديم الأفضل والأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوى النظافة .