شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم القليوبية» تكرم الفائزين في مسابقة أوائل الطلبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية وسماح إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية المدارس الفائزة في مسابقة أوائل الطلبة المرحلتين الإعدادية والثانوية، تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواءعبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.



تضمن التكريم المدارس الفائزة بالمرحلة الاعدادية كالتالي المركز الأول مدرسة كفر شبين الإعدادية بنات إدارة شبين القناطر والمركز الثاني مدرسة قليوب الإعدادية بنات بإدارة قليوب التعليمية والمركز الثالث مدرسة الحرة الإعدادية بإدارة الخانكة التعليمية. وفي المرحلة الثانوية المركز الأول مدرسة الرحاب الثانوية بإدارة قها التعليمية والمركز الثاني مدرسة طحانوب الثانوية بإدارة شبين القناطر التعليمية والمركز الثالث مدرسة بلقس الثانوية المشتركة بإدارة قليوب التعليمية.

وجه الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التعليم بالقليوبية التهنئة إلى الطلاب وكل من ساهم في تخطيط وتنفيذ المسابقة وقدم شكره للإدارات المتميزة والمتألقة ومديري المدارس المتميزة والمشرفين من المدرسين لدورهم الفعال في تحفيز أبنائنا الطلاب وحثهم على المشاركة الفعالة في المسابقات والحصول على مراكز متقدمة. وأشار إلى أن المسابقة تهدف إلى تشجيع الطلاب على التفوق العلمي وتقوية روح التنافس المبني على معايير تتسم بالشفافية والنزاهة والموضوعية، وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب، وعلى التفوق العلمي والتنافس والإبداع.