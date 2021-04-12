شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة فلسطين بالقاهرة تعلن مواعيد العمل في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت سفارة دولة فلسطين في مصر إن مواعيد العمل الرسمية في شهر رمضان الفضيل، ستكون من يوم الأحد حتى الأربعاء من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثانية ظهرًا.

من جهة أخرى تقدم سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح، ومستشارو وكوادر سفارة ومندوبية دولة فلسطين بالقاهرة، بخالص التهاني للشعبين الشقيقين الفلسطيني والمصري بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل.

وتمنت السفارة أن يُعيد الله المناسبة على شعبنا من أبناء الجالية والطلبة والأمتين العربية والإسلامية، وقد تحققت أمانينا بالتحرر والاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.