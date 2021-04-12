شكرا لقرائتكم خبر عن أوقاف السويس تعلن عن توجيهات صلاة التراويح في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس على مدير الإدارات الفرعية ومفتشين المتابعة ومفتشين المساجد بمتابعة صلاة التراويح بالمساجد والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وسائر تعليمات وزارة الأوقاف بكل دقة وحسم ورصد أي مخالفات.

وأضاف «راضي» أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تم تشكيل لجنة متابعة بديوان عام المديرية لمتابعة المساجد وخط سير العمل طوال شهر رمضان المبارك يبدأ عملها من اليوم.

وأكد على جميع العاملين بالمساجد ضرورة متابعة النظافة والتعقيم الدائم والمستمر حتى تكون المساجد على اتم جاهزبتها لاستقبال ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أنه على ثقة ويقين في وعي شعب السويس الباسل ومدي تعاونه لتظل بيوت الله مفتوحة لآن الغاية العناية بالساجد قبل المساجد .