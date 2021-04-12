أخبار مصر

شمال سيناء تسجل 13 حالة شفاء من فيروس كورونا

0 نشر
خالد محمد 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 13 حالة شفاء من فيروس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، اليوم، 13 حالة شفاء جديدة من . وأكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة، في بيان، تسجيل حالة وفاة جديدة نتيجة فيروس كورونا المستجد، ليصل عدد الحالات إلى 128 منذ بداية الجائحة.

أشار شوكة إلى تسجيل 13 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليصل عدد الحالات إلى 2019حالة، بينما لم يتم تسجيل أي حالة إيجابية، ليبلغ عدد الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس، 355.

وأعلن شوكة عن حجز 8 حالات اشتباه بالفيروس في المستشفيات، وعزل 97 أخرى منزليا.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا