شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 13 حالة شفاء من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، اليوم، 13 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد. وأكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة، في بيان، تسجيل حالة وفاة جديدة نتيجة فيروس كورونا المستجد، ليصل عدد الحالات إلى 128 منذ بداية الجائحة.

أشار شوكة إلى تسجيل 13 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليصل عدد الحالات إلى 2019حالة، بينما لم يتم تسجيل أي حالة إيجابية، ليبلغ عدد الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس، 355.

وأعلن شوكة عن حجز 8 حالات اشتباه بالفيروس في المستشفيات، وعزل 97 أخرى منزليا.