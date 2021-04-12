شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تتفقد إنشاءات مستشفى كوم أمبو بتكلفة 408 ملايين جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، الاثنين، الإنشاءات الخاصة بمستشفي كوم أمبو العام بتكلفة 408 ملايين جنيه، والتي من المتوقع تسليمها يوليو المقبل.

كانت الوزيرة قد استهلت جولتها عقب وصولها أسوان بتفقد وحدة طب الأسرة بقرية الشراونة، وأعقبها تفقد مستشفي إدفو ووحدة طب الطوناب ووحدة طب أسرة الكاجوج.

تاتي زيارة الوزيرة لتفقد ومتابعة أعمال بعض الوحدات الصحية التي سيتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها وكذلك بعض مستشفيات العزل المخصصة لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد .