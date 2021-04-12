شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يرصد الأعمال الدرامية المعروضة على قنوات التليفزيون والفضائيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرّرت لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مشاهدة ومتابعة ورصد الأعمال الدرامية المعروضة على قنوات التليفزيون المصري والشاشات الفضائية.

يأتي ذلك في ضوء الأكواد الإعلامية التي أصدرها المجلس والتي تحافظ على الهوية وأيضًا على تماسك الأسرة المصرية، والابتعاد عن أي صور تشوه الأسرة والمرأة والطفولة والابتعاد أيضًا عن العنف سواء اللفظي أو الجسدي، وأن تكون الأعمال الدرامية المقدمة ذات تأثير إيجابي على الأسرة المصرية التي تؤكد على الهوية المصرية والقيم المتعارف عليها.