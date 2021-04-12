شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يبحث التعاون في تنفيذ منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اليوم اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية بزيارة لمقر جامعة المنوفية كان في استقباله الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة ونوابه، للوقوف على آخر المستجدات ومناقشة سبل التعاون في تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة وقانون التصالح، كما تناول اللقاء بحث سبل التعاون في تنفيذ منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة وكيفية الاستفادة من تطبيقها بما يعود بالنفع العام على المواطنين، واستعراض دور الجامعة في تطبيق المنظومة والتكاتف بما يساعد على إنجاح منظومة البناء الجديدة .



وأشار محافظ المنوفية إلى أن الجامعات سيكون لها دور كبير في تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة من خلال الوحدات الخاصة بها، مشيرا إلى التنسيق الكامل مع رئيس الجامعة في الإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص البناء بهدف دعم جهود الدولة في ضبط النمو العمراني والتصدي لظاهرة العشوائيات .