شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع زراعة أشجار التوت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء محمدالزملوط محافظ الوادي الجديد بالتوسع في زراعة ٥٠ فدانا من أشجار التوت الإضافية بالمشروع القائم على الطريق الدائري موط /بلاط، في إطار المبادرة التي تنفذها المحافظة لإنتاج الحرير الطبيعي والتوسع في زراعة التوت.



جاء ذلك خلال تفقده للمشروع المقام على مساحة ٥٠ فدانا الذي يضم ١٤ ألف شتلة توت حتى الآن، بالاعتماد على الطاقة الشمسية ونظم الري الحديث، مشيداََ بجدية الخطوات التنفيذية بالمشروع، مؤكداََ تقديم الدعم الكامل لكافة المشروعات الجادة.