شكرا لقرائتكم خبر عن أمير قطر يهنئ السيسي بحلول شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين، اتصالاً هاتفيًا، من الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، للتهنئة بحلول شهر رمضان المُبارك.

وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبر خلال الاتصال عن شكره لأمير دولة قطر على تهنئته بهذه المناسبة المباركة، داعيًا الله عز وجل أن يُعيدها على شعبي البلدين الشقيقين وكل الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.