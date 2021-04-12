شكرا لقرائتكم خبر عن في اجتماع برئاسة رئيس الوزراء.. الموافقة على تقنين أوضاع 82 كنيسة ومبنى تابعًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإثنين، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، ومسؤولي الجهات المعنية.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، التي تمت منذ آخر اجتماع عُقد للجنة في 29 ديسمبر الماضي، فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها، وبناء عليه فقد وافقت اللجنة في اجتماعها، على تقنين أوضاع 82 كنيسة ومبنى تابعا، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1882 كنيسة ومبنى تابعا.

وخلال الاجتماع، طالب الدكتور مصطفى مدبولى بالإسراع في أعمال وإجراءات تقنين أوضاع الكنائس المتبقية، وفى الوقت نفسه طلب من وزير التنمية المحلية تقديم تقرير في الاجتماع المقبل عن الكنائس التي تمت مطالبتها باستيفاء اشتراطات الحماية المدنية، حفاظاً على أرواح مرتاديها.