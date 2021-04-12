شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشرقية : تكثيف جلسات العلاج الطبيعي لمرضى العزل والعنايات المركزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الفرق الطبية من أخصائي العلاج الطبيعي جهودها المكثفة بجميع مستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، وعلي مدار الساعة، بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، لتقديم الخدمة الطبية، وجلسات العلاج الطبيعي للمرضي المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، بأقسام العزل، وجميع المرضي بالعنايات المركزة بمستشفيات الصحة، ضمن بروتوكول العلاج المحدد للمرضي وفقاً لتعليمات وزارة الصحة المصرية، لتحسين أداء الجهاز التنفسي، والجهاز العضلي لهم.

ومن جانبه أوضح الدكتور هشام مسعود، أنه تنفيذاً لتعليمات وزيرة الصحة والسكان، تم تشكيل لجان فنية للمرور الدوري والمستمر على مدار الساعة، لمراجعة الإجراءات العلاجية للمرضي، والتأكد من تنفيذ بروتوكول العلاج بشكل جيد، بجانب متابعة الوجبات الغذائية المقدمة للمرضي، وزيادة نسبة البروتين لمرضي فيروس كورونا، حسب الحالة الصحية.

كما أكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إستمرار اللجان المخصصة لمتابعة عدادات الأكسجين، ونسب الاستهلاك لكل مريض بالأقسام الطبية الحرجة، بجانب التواصل المستمر مع اللجنة العلمية في تطبيق بروتوكول العلاج للحالات المرضية المختلفة.