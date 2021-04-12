شكرا لقرائتكم خبر عن هيموكيور تقدم المعلومات الطبية من خلال شخصية عم سامح في رمضان 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لأن المعرفة هي سر الوقاية، أنتجت مؤسسة هيموكيور الطبية لعلاج أمراض الشرج والمستقيم بالليزر سلسلة من الحلقات المنفصلة المتصلة بطولة النجم أسامة عبد الله واخراج لؤي عقل لتقديم المعلومات الطبية الخاصة بأمراض الشرج والمستقيم مثل الوقاية من البواسير والناسور وغيرهم، للجمهور في رمضان بشكل فريد.

وأوضح د. محمد مجدي النجار استشاري جراحات الشرج والمستقيم بالليزر والمرجع العالمي لجراحات الشرج لعامين متتالين، أن الهدف من إنتاج تلك الحلقات هو تقديم المعلومة الطبية بشكل بسيط للجمهور المصري المشهور بحبه للكوميديا والمحتوى المرئي.

ومن المقرر عرض الحلقات خلال الاسبوع الاول من رمضان، لضمان وصول جميع المعلومات للمشاهد وتنفيذها خلال الشهر الكريم.

اما عن المشاركين في العمل،

قد قامت بتأليف العمل الكاتبة الشابة ريهام رؤوف خريجة كلية الآداب قسم علوم المسرح، وصانعة المحتوى بمؤسسة هيموكيور جروب.

وقام بالتصوير محمد مكي مدير التصوير بمؤسسة هيموكيور جروب.

ومن المقرر ان يتم المونتاچ بوحدة المونتاچ الخاصة بالمؤسسة.



