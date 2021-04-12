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حصاد الوزارات.. التموين: مبادرة إحلال السيارات القديمة لن تؤثر على الدعم التموينى

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القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات اليوم الاثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم.

 

التموين: مبادرة إحلال السيارات القديمة لن تؤثر على الدعم التموينى للمستفيدين

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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