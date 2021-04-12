شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء الروسية تعيد طبع كتب الإمام محمد عبده ورموز التجديد فى سلسلة الإصلاح والتنوير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم حفل تقديم سلسلة من الكتب التيأصدرها مركز الدراسات الإسلامية بجامعة سانت بطرسبورغ الحكومية ومعهد موسكوالإسلامي بموسكو، تحت عنوان:"الإصلاح والتجديد"، اليوم الاثنين، في قاعة المؤتمرات بالمسجد الجامع بموسكو.

وكان البروفسورضمير محي الدينوف النائب الأول لرئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الإتحادية،مدير مركز الدراسات الإسلامية بجامعة سانت بطرسبورغ الحكومية، ورئيس معهد موسكوالإسلامي بموسكو، قد صرح على أن مشروع إصدار هذه السلسلة من الكتب، تحت عنوان:"الإصلاح والتجديد" يتضمن إصدار 33 كتاباً مترجماً إلى اللغة الروسية، والتيستشمل أعمالاً مختارة لمفكرين مسلمين، تنتمي أعمالهم العلمية إلى مدارس الحداثةوالحداثة الجديدة للفكر الإسلامي اللاهوتي والإجتماعي والسياسي.

وسيتم إصدار سلسلة"الإصلاح والتجديد" تباعاً، وهي مؤلفة من ثلاث سلاسل فرعية، تم تقسيمهاوجمعها وفق التسلسل الزمني: "مفكرو القرن التاسع عشر"، "مفكروالقرن العشرين"، "مفكرون القرن الحادي والعشرون". تتضمن كل منها حوالي 10 كتب، تضمنت تقديم أول سلسلة فرعية من سلسلة "الإصلاح والتجديد"، والتي تضم أعمال لكبار المفكرين الإسلاميين مترجمة إلى اللغة الروسية للمرة الأولى، وهم: أحمدخان (1817-1898)، جمال الدين الأفغاني (1838-1897)، محمد عبده (1849-1905)، محمدرشيد رضا (1865- 1935)، محمد إقبال (1877-1938)، فضل الرحمن (1929-1982)، محمدأركون (1928-2010)، نصر حامد أبو زيد (1943-2010)، سيد حسين نصر (مواليد 1933)،عبدالكريم سروش (مواليد 1945).

ويشكل المشروعالكبير فرصة عظيمة، يتعرف القارئ الناطق بالروسية من خلالها على أعمال معظم هؤلاءالمفكرين الكبار لأول مرة، مما يجعل سلسلة الكتب "الإصلاح والتجديد" حدثاًعلمياً عالمياً على قدر كبير من الأهمية، حيث يتيح للكثيرين التعرف والفهم، وبخاصةإدراك تنوع وعمق الفكر الإصلاحي الإسلامي، على مدى ثلاثة قرون، لا سيما وأن هؤلاءالمفكرين ينحدرون من بلدان عديدة: أستراليا، الجزائر، أفغانستان، مصر، الهند،إندونيسيا، إيران، المغرب، تونس، تركيا.

وتصدر المؤسسات الناشرة، ملحق بكل سلسلة فرعية، وهو عبارة عن مجلد يتحدث عن مفكري كل قرن علىحدة، وهم من تأليف رئيس التحرير، الدكتور ضمير محي الدينوف مدير مركزالدراسات الإسلامية بجامعة سانت بطرسبورغ الحكومية، ورئيس معهد موسكو الإسلامي بموسكو.

وتم إعداد مفهومسلسلة الكتب من قبل مجموعة الباحثين التابعين لمركز الدراسات الإسلامية بجامعةسانت بطرسبورغ الحكومية، ومعهد موسكو الإسلامي التابع للإدارة الروحية لمسلمي روسياالإتحادية. ويتم تنفيذ المشروع بإشراف الزعيم الروحي لمسلمي روسيا، سماحةالمفتي الشيخ راوي عين الدين.

وتعتبر هذهالمبادرة مشروعاً فريداً غير مسبوق من حيث الحجم والأهمية لنشر المؤلفات العلميةوالدينية والتربوية التي تهدف إلى تطوير علم اللاهوت الإسلامي في روسيا ، فضلاً عنكونها مرحلة مهمة في تنفيذ برنامج إحياء اللاهوت الإسلامي المحلي في روسيا. هذاالبرنامج الذي حدده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ويتم تمويل المشروع من قبلمؤسسة دعم الثقافة الإسلامية والعلوم والتعليم.

ويترأس هيئة تحريرالسلسلة الزعيم الروحي للمسلمين روسيا سماحة المفتي الشيخ راوي عين الدين، علماًبأن هيئة التحرير تضم 12 من كبارالمتخصصين في مجال الدراسات الإسلامية، والمشهود لهم عالمياً، وعدد من الأكاديميينفي أكاديمية العلوم الروسية: فيتالي نومكين، ميخائيل بيوتروفسكي، أندريه سميرنوف.

ومن بين الكتب التيتمت ترجمتها إلى اللغة الروسية للمرة الأولى، وتم إصدارها اليوم ضمن سلسلة"الإصلاح والتجديد"، هو كتاب "رسالة التوحيد"، للعلامةوالفيلسوف والمفتي العام في مصر محمد عبده، والذي يشكل منارة للفكر الديني في حقبةتمثل ذروة ذروة الثقافة العربية الإسلامية مطلع القرنين التاسع عشر والعشرين، حيثيعرض المؤلف بتسلسل منهجي كيف يتم طبعالأفكار العامة حول الكون والمطلق في روح الأفراد والثقافات بأكملها، وتكتسب تلكالأفكار معنى محدداً ضمن المسار التاريخي المختار.

وأشار البروفسورضمير محي الدينوف، إلى أن هذه السلسلة " الإصلاح و التجديد" ستصدر بالكاملخلال الفترة 2021-2022 كجزء من الفعاليات الثقافية والتي ستقام احتفاءً بالذكرىالـ1100 للاعتماد الرسمي للإسلام من قبل شعوب البلغار في حوض الفولغا، وستشكل خطوةمهمة إلى الأمام في تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في إحياء المدرسة الإسلاميةالمحلية والتراث الفكري الإسلامي.

الاحتفال عقد برعاية سماحة المفتي الشيخ راوي عين الدين رئيس الادارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية.

و قام بإدارة الجلسة البروفسور فيتالي نعومكين رئيس المجلس العلمي لمعهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

وتستعد أن الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الإتحادية، خلال شهر رمضان المبارك لاطلاق مشروع يتحدث عن تاريخ الإسلام في روسيا بعنوان : " الإسلام في بلد الجليد" و هو عبارة عن 50 حلقة على قناة اليوتيوب. يحتوي على معلومات شيقة و تاريخية، و ذلك بمناسبة احتفالات روسيا بالذكرى الـ 1100 لاعتماد الإسلام رسمياً من قبا شعوب البلغار على حوض نهر الفولجا، حوض الفولكا.