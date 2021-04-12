شكرا لقرائتكم خبر عن السجون توفر 106 آلاف كتاب للسجناء وتفرج عن 6 آلاف نزيل خلال 90 يوما.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طورت وزارة الداخلية السجون بشكل كبير على مدار الثلاثة أشهر الماضية، وحرصت على إعلاء قيم حقوق الإنسان فى إطار تطبيق السياسة العقابية الحديثة داخل السجون، حيث تم الأفراج بالعفو الشرطى عن 6426 نزيلًا، ومراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية والتعليمية للنزلاء وتوفير رعاية طبية متميزة للنزلاء مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل السجون لمواجهة فيروس كورونا، وتوفير 106 آلاف كتاب، والكشف على 13 ألف سجين.

وشهدت سجون مصر بكافة المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، حيث توفر غذاء صحى للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.

عمليات التطوير التى شهدتها السجون، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر.

وفى هذا الصدد، حرص قطاع السجون على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.