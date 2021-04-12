شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يفتتح معرض أهلا رمضان لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

إفتتح اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الاثنين، معرض «أهلا رمضان» الثاني لبيع السلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة طوال شهر رمضان المبارك بحي غرب شبين الكوم، رافقه المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، رئيس حي غرب شبين الكوم.

يأتي هذا في إطار استعدادات محافظة المنوفية لاستقبال شهر رمضان الكريم وبذل أقصى الجهود لتخفيف ورفع العبء عن المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار تناسب الجميع.

وتفقد محافظ المنوفية منتجات معرض أهلا رمضان والذى يضم كافة السلع الأساسية والغذائية وبأسعار مخفضة ( زيت- مكرونة- جبنة- سكر- أرز- عدس- سمنة- لحوم- فراخ – ياميش – تين – زبيب – بلح- جوز الهند- دقيق- ألبان – منظفات )، وقد أشاد المحافظ بجودة تلك السلع المعروضة ذات الجودة العالية وبسعر مخفض لا تقل عن مثيلاتها في السوق الخارجى، ووجه باستمرار المعرض في حالة عرض المنتجات بأسعار مخفضة، كما وجه المحافظ بتشكيل لجان للمرور الدوري على المعارض لمتابعة الأسعار المعلنة للمنتجات المعروضة

وأكد محافظ المنوفية أن الهدف من تلك المعرض توفير كافة السلع الاستهلاكية والرمضانية للمواطنين بأسعار مناسبة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمراعاة الظروف الأسرية والمعيشية للمواطن البسيط ودعماً للأسر الأكثر إحتياجًا

ووجه محافظ المنوفية الأجهزة التنفيذية للمحافظة بضرورة تكثيف الحملات التموينية بصفة دورية لمتابعة الأسعار ومراجعة الصلاحية للكشف عن السلع المنتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر أو الغير مطابقة للمواصفات حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.