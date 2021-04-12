شكرا لقرائتكم خبر عن هل تؤثر مبادرة إحلال السيارات القديمة على المستفيدين من الدعم؟ .. التموين توضح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مبادرة إحلال السيارات القديمة بسيارات حديثة لن تؤثر على الدعم التمويني للمستفيدين من المبادرة.

وأشار الوزير إلى أنه دعماً لهذه المبادرة، تم التوجيه بعدم دخول السيارات الجديدة والتي سيتم استبدالها في ضوء المبادرة ضمن قواعد الاستبعاد من الدعم، وذلك تشجيعاً للمواطنين على الاشتراك في المبادرة وإحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة، مؤكداً استمرارهم في صرف الدعم التمويني والخبز أيضاً.

وأوضح المصيلحي أن تلك التوجيهات تأتى في إطار دعم جهود الدولة لمبادرة الإحلال الخاصة بالسيارات، والتي أطلقتها وزاره التجارة والصناعة بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.