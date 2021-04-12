شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام الدراسة في مدارس بئر العبد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد سالم عابد، وكيل إدارة بئر العبدالتعليمية، على انتظام الدراسة في مختلف مدارس المحافظة، وذلك إلى جانب تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على الطلاب والمعلمين والعاملين.

وأعلن بعد جولته التفقدية، اليوم الاثنين، لعدد من المدارس لمتابعة سير العملية التعليمية أنه تم الاطمئنان على انتظام الدراسة وفقا للجداول المعدة والتعليمات، والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، كما تم التأكد من تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ووزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا وتطبيق إجراءات التباعد بين الطلاب داخل الفصول، وارتداء الكمامات.

كما تم المرور على قاعات رياض الاطفال، وتم تكريم المدرسات المتميزات.

وشدد وكيل الادارة خلال جولته على تطبيق الأدوار والمهام وفقا للتعليمات بما يضمن سلامة العملية التعليمية وصحة الطلاب والعاملين والمعلمين داخل المدارس، كما أكد على أهمية رفع الوعى وترصد المرض، واكتشاف أية حالات بشكل مبكر بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والقيام بأعمال التطهير والتعقيم بشكل يومى ودورى، وتطبيق التباعد الاجتماعى والتهوية الجيدة.

وذلك إلى جانب التشديد أيضا على توفير بيئة تعليمية وصحية ملائمة للطلاب والمعلمين، مع تقليل الكثافات ومنع أية تجمعات للطلاب أو التزاحم خلال الدخول والخروج، وعمل مسح حرارى لهم، مع ضرورة تواجد المشرفين وأمن المدرسة لمتابعة تنفيذ ذلك وتوفير المطهرات بشكل مستمر.