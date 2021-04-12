شكرا لقرائتكم خبر عن «معيط»: نتطلع لتعزيز التنسيق بين اتحاد العمل السوداني والغرف التجارية واتحاد الصناعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية اليوم الاثنين، إن الاستثمار في البنية التحتية من أهم دعائم الإصلاح الاقتصادي؛ حيث يُسهم في تهيئة بيئة محفزة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، ويُساعد في تحويل التحديات إلى فرص تنموية واعدة، ودفع عجلة النمو الغنى بالوظائف؛ بما يعود بالنفع على المواطنين بتحسين مستوى معيشتهم والخدمات المقدمة إليهم.

أشار وزير المالية في بيان، الإثنين، على هامش لقائه بوالي ولاية الخرطوم أيمن خالد النمر، بحضور أعضاء اتحاد أصحاب العمل السوداني، إلى حرص الحكومة المصرية على نقل كل الخبرات لأشقائنا في السودان؛ تعميقًا لروح التعاون البنَّاء بين البلدين الذي نتطلع أن تنعكس خلال المرحلة المقبلة في مشروعات تنموية جديدة، تُسهم في ترسيخ دعائم الشراكة بين شعبى وادي النيل، بحيث تُساعد الزيارات الرسمية المتبادلة في دفع مسيرة العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب على كل المستويات خاصة المجال الاقتصادي، من خلال ضمان المتابعة الجادة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من برامج تعاون مشتركة؛ تحقيقًا للتكامل الاقتصادي المنشود، لافتًا إلى أن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد القومى لا يقوم بها وزير المالية فقط، بل يتم تنفيذها بتعاون كل أجهزة الحكومة.

أوضح وزير المالية أن لقاءه بوالي ولاية الخرطوم بحضور أعضاء اتحاد أصحاب العمل السوداني، اليوم الإثنين، في الخرطوم، شهد مناقشات إيجابية حول آفاق التعاون الاقتصادى بين البلدين، موضحًا أننا نتطلع لتعزيز التنسيق بين اتحاد أصحاب العمل السودانى، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، واتحاد الصناعات المصرية، وأن تبذل اللجنة المصرية السودانية المشتركة المزيد من الجهد؛ من أجل إزالة أي معوقات جمركية، وأن يكون هناك تنسيقًا بشكل أكبر بين البنوك بمصر والسودان؛ للإسهام في تنمية سبل التعاون بين البلدين.

وأعرب الجانب السوداني عن سعادته بحرص الحكومة المصرية على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين؛ تعميقًا لروابط الأخوة التي تجمع بين شعبى وادي النيل، مؤكدًا أهمية تكرار الزيارات الرسمية المتبادلة؛ بما يُساعد في متابعة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتذليل العقبات، وترسيخ دعائم التعاون البناء والتكامل بين المنشود البلدين.