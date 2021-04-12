شكرا لقرائتكم خبر عن تزويد مستشفى سيدي سالم بمعدات طبية جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور صلاح زغلول، مدير عام مستشفى سيدي سالم المركزي، الاثنين، إنه في إطار دعم وتطوير الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفي، فقد تم اليوم دعم وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى بـ6 كراسي جديدة للمرضى عن طريق صندوق تحيا مصر

وأضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن عملية تطوير ودعم المستشفى بالأجهزة الطبية الحديثة مستمرة بدعم الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.

وأشاد «زغلول» بدور الجيش الأبيض بالمستشفى في مواجهة فيروس كورونا وعلاج المرضى.