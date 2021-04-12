شكرا لقرائتكم خبر عن «قناة السويس» تحتفل بتدشين الكراكة «مهاب مميش»: الأحدث والأكبر بالشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت هيئة قناة السويس، الاثنين، بتدشين الكراكة الجديدة «مهاب مميش»، أحدث وأكبر كراكات الشرق الأوسط، التي وصلت الجمعة الماضى من ميناء «روتردام» بهولندا، محمولة على متن سفينة النقل الثقيل «XIANG RUI KOU»، ضمن قافلة الشمال.

وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، إن «مهاب مميش» تعد الإضافة الأحدث لأسطول كراكات الهيئة، وهى كراكة ماصة طاردة تلائم العمل في القناة، ويبلغ طولها 147.4 متر، وعرضها 23 مترًا، وغاطس 5.50 متر، وبعمق تكريك 35 مترًا، وقدرة كلية 29190 كيلووات.

وأضاف «ربيع» أنها أول كراكة جديدة تنضم للعمل بالقناة بعد حادث جنوح السفينة البنمية «إيفر جيفن» في 23 مارس الماضى، منوهًا باستمرار دعم الهيئة بكراكات وقاطرات أخرى خلال المرحلة المقبلة، ومنها كراكة عملاقة أخرى هي «حسين طنطاوى» والتى تصل أغسطس المقبل.

وأشار «ربيع» إلى أنه لا مجال لأى طرق بديلة تنافس قناة السويس، والدليل انتظار 422 سفينة حتى انتهاء تعويم وسحب السفينة الجانحة، بما يعزز الثقة في قدرة الهيئة على النجاح، حيث إنها تعد أفضل مؤسسة بحرية في العالم، متابعًا: «تطوير وتحديث أسطول قاطرات وكراكات الهيئة ضرورة، والرئيس عبدالفتاح السيسى يتابع العمل بشكل مستمر ويوجّه دائمًا بتوفير كل الدعم لإنجاز مهامها».

من جانبه، أكد الفريق مهاب مميش أن هيئة قناة السويس تعد أفضل مؤسسة بحرية في العالم وأثبتت قدرتها وريادتها في أزمة السفينة الجانحة.

وقال إن تطوير وتحديث أسطول قاطرات وكراكات الهيئة ضرورة وأنه بدأها ويستكملها الآن الفريق أسامة ربيع بنجاح موجها له التحية، وعبر «مميش»عن فخره بأن تحمل الكراكة اسمه، لافتا إلى أن الهيئة تحمل معانى الوفاء لأبنائها.

تدشين الكراكة مهاب مميش

تدشين الكراكة مهاب مميش

تدشين الكراكة مهاب مميش

تدشين الكراكة مهاب مميش

تدشين الكراكة مهاب مميش