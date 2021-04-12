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خروج وتعافى 8 حالات كورونا من مستشفى قفط التعليمي

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محمد حمدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفى قفط التعليمي الاثنين عن تعافي وخروج 8 حالات كورونا بعد تلقيهم للعلاج طبقا لبروتوكول وزارة الصحة، وتماثلهم للشفاء التام.

أكد الدكتور أحمد كمال، مدير المستشفى، أن خروج 8 حالات يرفع عدد حالات الشفاء إلى 245 حالة، مشيرًا إلى أن الحالات التي تماثلت للشفاء، كانت حالات متوسطة وأمراض مزمنة.

تعافى وخروج ٨ حالات كورونا بقنا
تعافى وخروج ٨ حالات كورونا بقنا

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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