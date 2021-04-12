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شكرا لقرائتكم خبر عن خروج وتعافى 8 حالات كورونا من مستشفى قفط التعليمي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن مستشفى قفط التعليمي الاثنين عن تعافي وخروج 8 حالات كورونا بعد تلقيهم للعلاج طبقا لبروتوكول وزارة الصحة، وتماثلهم للشفاء التام.
أكد الدكتور أحمد كمال، مدير المستشفى، أن خروج 8 حالات يرفع عدد حالات الشفاء إلى 245 حالة، مشيرًا إلى أن الحالات التي تماثلت للشفاء، كانت حالات متوسطة وأمراض مزمنة.
تعافى وخروج ٨ حالات كورونا بقنا
تعافى وخروج ٨ حالات كورونا بقنا
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