شكرا لقرائتكم خبر عن خروج وتعافى 8 حالات كورونا من مستشفى قفط التعليمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفى قفط التعليمي الاثنين عن تعافي وخروج 8 حالات كورونا بعد تلقيهم للعلاج طبقا لبروتوكول وزارة الصحة، وتماثلهم للشفاء التام.

أكد الدكتور أحمد كمال، مدير المستشفى، أن خروج 8 حالات يرفع عدد حالات الشفاء إلى 245 حالة، مشيرًا إلى أن الحالات التي تماثلت للشفاء، كانت حالات متوسطة وأمراض مزمنة.

تعافى وخروج ٨ حالات كورونا بقنا

تعافى وخروج ٨ حالات كورونا بقنا