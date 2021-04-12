شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صادرات مصر الزراعية لأكثر من 2.2 مليون طن (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 2.2 مليون طن حتى الآن، خلال الفترة من الأول من يناير 2021، بزيادة حوالي 10% عن نفس الفترة من العام الماضي، وذلك وفقا للتقرير الذي تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي

وقال «القصير» في تصريحات صحفية اليوم الإثنين إن الصادرات بلغت مليوني و209 ألف و800 طن من المنتجات الزراعية، وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، موضحا أن هذه الصادرات خضعت للإجراءات المصرية والدولية المتبعة في الأشراف على الصادرات الزراعية إلى الخارج.

وأضاف وزير الزراعة أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و235 ألف 100 طن، بالإضافة إلى تصدير 400 ألف 590 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 82 ألف و149 طن بنجر علف، محتلا المركز الثالث في الصادرات.

وأوضح «القصير»، أن صادرات مصر من البصل، احتلت المركز الرابع في الصادرات الزراعية، بإجمالي 46 ألف و11 طن، في حين احتلت الفراولة على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 17 ألف و534 طن، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 17ألف و13 طن .

وأشار وزير الزراعة، إلى أن صادرات مصر من الفاصوليا، احتلت المركز السابع بإجمالي 11 ألف و215 طن، يليها في المركز الثامن الثوم، بإجمالي 9 آلاف و773 طن، بينما حصلت الجوافة على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 6 ألاف و374 طن.

ولفت «القصير» إلى أن صادرات مصر من الرمان احتلت المركز العاشر في الصادرات الزراعية، بإجمالي 6 ألاف و229 طن، وحصل الفلفل على المركز الحادي عشر بإجمالي 3409 طن، وحصلت المانجو على المركز الأخير، بإجمالي 296 طن.

يذكر أن الأسواق اليابانية، استقبلت الأسبوع الماضي، أول شحنة برتقال مصري بعد مفاوضات طويلة قامت بها وزارة الزراعة، متمثلة في الحجر الزراعي واستيفاء كافة المواصفات الفنية اليابانية الشديدة الأمر الذي يؤكد جودة المنتجات الزراعية المصرية التي أصبحت تغزو معظم أسواق العالم.