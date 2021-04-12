شكرا لقرائتكم خبر عن حمله لتجميل مصيف بلطيم استعدادًا لشهر رمضان المبارك (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت مدينة مصيف بلطيم الإثنين، حملات بشوارع المدينة وشواطئها الستة استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك بتكثيف الصيانة لأعمدة الإنارة وتغيير الكشافات المعطلة ودفن كابلات الكهرباء المكشوفة في الشوارع حفاظًا على أرواح المواطنين وخاصة الأطفال، وذلك في ضوء توجيهات العميد هانى محمد عبدالقوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم الذي شدد على تغيير جميع لوحات توزيع الانارة المتهالكه بالمدينة بلوحات التحكم في الإنارة الجديدة.

وشدد رئيس مدينة مصيف بلطيم بضرورة رفع كفاءة كابلات الكهرباء وأعمدة الإنارة بالمدينة لتحسين المرافق والخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانيًا والقيام بالصيانة الدورية للإنارة العامة بالمدينة، وقام فريق العمل بصيانة وإنارة الطرق العامة والشوارع الفرعية بداية من مدخل الفنار حتى نهاية طريق الفيروز بالمدينة.

وأضاف رئيس مدينة مصيف بلطيم لـ«المصري اليوم» أنه تم صيانة كل الأعمدة والكشافات بمنطقة الفنار والنرجس والزهراء والسلام والأمل وجاري استكمال جميع شوارع مدينة مصيف بلطيم بالكشافات الليد في المرحلة المقبلة وذلك بالتنسيق مع شركة الكهرباء للتأكد من عزل كابلات الكهرباء وإصلاح كل أعطال الإضاءة حفاظًا على سلامة المواطنين.

وأكد على التواجد بشكل دوري في شوارع المدينة والاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك

مصيف بلطيم

مصيف بلطيم

مصيف بلطيم