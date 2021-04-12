شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير على الأسواق لشراء مستلزمات رمضان في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد شوارع وميادين مدينة العريش وباقي مدن المحافظة زحامًا شديدًا بسبب خروج المواطنين للتسوق وشراء احتياجات ومستلزمات شهر رمضان المبارك، فيما تقوم إدارة المرور بتنظيم حركة السيارات بالشوارع الرئيسية بمدن المحافظة خاصة مدينة العريش العاصمة.

وتشهد عملية شراء مستلزمات الشهر الكريم والخضر والفاكهة إقبال كبير من المواطنين في مختلف أسواق شمال سيناء، حيث ارتفعت الأسعار قليلا بسبب اقبال المواطنين على الشراء.

بدورها، أكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء على ضخ كميات إضافية من السلع الغذائية والمواد التموينية ومستلزمات شهر رمضان المبارك في مختلف أسواق المحافظة.