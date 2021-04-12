شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يوجه بتطوير ورفع كفاءة آبار موط السياحية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد الاثنين، بتطوير ورفع كفاءة آبار موط ٣ السياحية وتنقية وتطهير أحواض المياه وتجميل المنطقة المحيطة بالأحواض لإضفاء مظهر حضاري لهذا المقصد السياحي.
جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمركز الداخلة، صباح اليوم، يرافقه السيد نبيل حنفي، رئيس المركز، كما وجه بدراسة طرح الموقع للاستثمار لتشغيله وتحقيق أقصى استفادة ممكنة وجذب مزيد من السياح والزوار.
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