محافظ الوادي الجديد يوجه بتطوير ورفع كفاءة آبار موط السياحية

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمركز الداخلة، صباح اليوم، يرافقه السيد نبيل حنفي، رئيس المركز، كما وجه بدراسة طرح الموقع للاستثمار لتشغيله وتحقيق أقصى استفادة ممكنة وجذب مزيد من السياح والزوار.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012