شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: مبادرة إحلال السيارات القديمة لن تؤثر على الدعم التموينى للمستفيدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مبادرة إحلال السيارات القديمة بسيارات حديثة لن تؤثر على الدعم التمويني للمستفيدين من المبادرة.

وقال المصيلحي إنه دعماً لهذه المبادرة الهامة فقد تم التوجيه بعدم دخول السيارات الجديدة التى سيتم استبدالها في ضوء المبادرة ضمن قواعد الاستبعاد من الدعم، تشجيعاً للمواطنين على الاشتراك فى المبادرة وإحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة، مؤكداً استمرارهم فى صرف الدعم التموينى والخبز أيضاً.

وأشار المصيلحى إلى أن تلك التوجيهات تأتى فى إطار دعم جهود الدولة لمبادرة الإحلال الخاصة بالسيارات، التى أطلقتها وزاره التجارة والصناعة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.