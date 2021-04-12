شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار الإعلامى ومتحدث رئيس الوزراء يهنئان الإعلاميين والصحفيين بشهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ كل من هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، والمستشار نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، الصحفيين والإعلاميين بحلول شهر رمضان.

وتضمن نص التهنئة، على:"يطيب لنا، في المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن نستثمر مناسبة حلول شهر رمضان المعظّم؛ للتعبير عن مشاعر الوُد الصادقة لزملائنا من الكتاب والصحفيين والإعلاميين، الذين يتابعون أنشطة وفعاليات مجلس الوزراء، ونتقدم لكم جميعاً، اليوم، بأخلص التهاني وأصدق التمنيات بأن يعيد الله عليكم هذا الشهر الفضيل وأنتم جميعا في أفضل حال، وأن تكون مصرنا الحبيبة في أمن وخير ورخاء".

وتابعا:"وبهذه المُناسبة، فإننا نُثمن الجهود التي تبذلونها لمتابعة أنشطة الحكومة في مختلف القطاعات، مُتطلعين إلى استمرار العمل يدا بيد لتحقيق هدف مُشترك، وهو مواجهة الشائعة بالحقيقة؛ وتوفير المعلومة الصحيحة، والخبر الصادق؛ سعياً لاستكمال مسيرة تنمية وطننا الغالى".