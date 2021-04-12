رمضان شهر عمل لا كسل.. جبالي يرفع الجلسة العامة للنواب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 25 أبريل الجاري.

وقال قبل رفع الجلسة: "شهر رمضان شهر عمل لا شهر كسل"، متوجها بالتهنئة لجموع المصريين بوجه خاص والأمة الإسلامية بوجه عام بمناسبة حلول الشهر الكريم.

وأوضح حنفي جبالي، أن مجلس الوزراء، سبق وقرر ترحيل الإجازات إلى نهاية الأسبوع.

جاء ذلك بعد توضيح بعض النواب بأن 25 أبريل ذكرى تحرير سيناء إجازة رسمية، مشيرا إلى أنه سيتم إبلاغ الأعضاء في حال أي تغيير يحدث.​