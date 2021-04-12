وزير القوى العاملة ومحافظ دمياط يبحثان آليات دعم صناعة الأثاث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

بحث وزير القوى العاملة محمد سعفان مع محافظ دمياط، الدكتورة منال عوض، آليات دعم قطاع صناعة الأثاث، وتحقيق التعاون مع الأجهزة المختلفة، لتطويع التكنولوجيا الحديثة لتطوير هذا القطاع وخاصة في مجالي التصميم والتسويق، لمواكبة آخر التطورات العالمية ومن ثم استعادة صناعة الأثاث الدمياطي لموقعها الريادي في السوقين المحلي والعالمي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بين محافظ دمياط ووزير القوى العاملة على هامش زيارته لدمياط، استكمالًا لجولاته في المحافظات لتقديم الدعم اللازم للعمالة غير المنتظمة والصيادين وذوي الهمم وشمولهم ضمن منظومة متكاملة لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا وتأمينيًا ليحيوا حياة كريمة تليق بهم وتحقق آمالهم، وفقاً للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي"حياة كريمة".

وأعرب المحافظ عن اعتزازه بزيارة وزير القوى العاملة لدمياط والتي تعكس حرص كافة أجهزة الدولة على التعرف عن قرب على كافة المشكلات التي تواجه الفئات التي تستهدفها المبادرة، والإسراع في تذليل كافة العقبات لحل تلك المشكلات وتوفير الرعاية للعمالة غير المنتظمة، مشيدة بما حققته الوزارة لدعم هذه الفئات وخاصة خلال الظروف الاستثنائية التي شهدتها البلاد لمواجهة جائحة كورونا.

ومن المقرر أن يتم توزيع 3307 وثائق تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين، فضلا عن تسليم 10 شهادات تدريب للمتدربين في مجال الخياطة والكهرباء وتسليم 20 عقد عمل و13 ماكينة للخياطة والتصوير والتغليف ومفاتيح لذوي الهمم من المتدربين بمبادرة "مصر بكم أجمل".

وحضر اللقاء إسلام إبراهيم نائب المحافظ ومحمد همام السكرتير العام ومجدي الوصيف السكرتير العام المساعد ومنى الأطروش مدير مديرية القوى العاملة.