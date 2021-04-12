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الحرارة 40 درجة في بعض المناطق.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية لمدة 6 أيام

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة من الثلاثاء 13 إبريل إلى الأحد المقبل 18 إبريل.

وأشارت الهيئة إلى أنه بداية من الثلاثاء سيحدث ارتفاع تدريجي في الحرارة على كل الأنحاء ليسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى ودرجات الحرارة العظمى 25 : 30 درجة.

الثلاثاء:

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.

الأربعاء:

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.

الخميس:

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.

وأكدت الهيئة أنه اعتبارا من الجمعة ارتفاع آخر في الحرارة لتسجل على القاهرة 31 : 37 درجة، والمناطق الجنوبية 37 : 40 درجة ويكون الطقس شديد الحرارة.

الجمعة:

نشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد.

السبت:

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.

الأحد:

أتربة عالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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