شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يسلم 16 عقد جديد لمشروع الري الحديث لمزارعين بمركزي الشهداء والسادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية الاثنين، أنه تم تسليم 68 عقد ضمن مبادرة محافظ المنوفية لمشروعات الري الحديث الممولة من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية التابع لمحافظة المنوفية لعدد من المزارعين وذلك منذ بداية المشروع حتى الآن بواقع 92 فدان و7 قيراط وبإجمالي تمويل 929 ألف جنيه.

ووجه محافظ المنوفية بتشكيل لجنة مركزية بالديوان العام لاستقبال طلبات تمويل مشروعات الري الحديث والتواصل المباشر مع المواطنين لتقديم كل التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح المشروع، كما وجه بالتوسع في تطبيق ونشر نظام الري الحديث للأراضي الزراعية على مستوى المحافظة وتعميم التجربة وتشجيع المزارعين للإقبال على استخدام تلك الأنظمة المطورة للري

جاء ذلك خلال لقائه بعدد من المزارعين بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، بحضور نائبه الاستاذ محمد موسي واللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة، ومدير مديرية الزراعة ورؤساء الوحدات المحلية لمركزي الشهداء والسادات ومدير إدارة بناء وتنمية القرية بالديوان العام

وسلم محافظ المنوفية الاثنين، 16 عقد جديد لمشروع الري الحديث لعدد من المزارعين بنطاق مركزي الشهداء والسادات بواقع 27 فدان و7 قيراط بتكلفة إجمالية 272 ألف جنيه، مشيرًا إلى أنه قام باتخاذ العديد من القرارات لإنجاح التجربة ومنها تخفيض سعر الفائدة من 7 % إلى 5.5%، ورفع الحد الأقصى للإقراض لتصل إلى 20 ألف جنيه، كما تم تخصيص 10 آلاف جنيه لكل فدان زراعي، ومد فترة السداد إلى سنتين ونصف، بالإضافة إلى توفير كافة الأوراق الخاصة بالإقراض في كل وحدة محلية، مؤكدا على أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة أصحاب المشروعات لتقديم كافة أوجه الدعم لهم وتطبيق شروط جزائية على المخالفين، فضلا عن عمل العديد من الدراسات والمعاينات للأراضي واستطلاع رأى المواطنين المستفيدين من هذه المشروعات .

وأشار محافظ المنوفية إلى أن مشروع الري الحديث يهدف إلى تحويل نظم الري التقليدية إلى الأساليب الحديثة وذلك من أجل رفع كفاءة استخدام مياه الري ورفع كفاءة الأرض الزراعية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكداً أنه مشروعاً ذات عائد اقتصادي يساعد على ترشيد استهلاك المياه وتقليل المهدر منها بما يعود بالنفع العام على الفلاح والحصول على أعلى إنتاجية.

يأتي هذا في إطار حرص واهتمام محافظة المنوفية على تحقيق تنمية زراعية شاملة على أرض المحافظة من خلال الترشيد في استخدام المياه واستغلال مساحات الأراضي الزراعية وتطبيق أساليب الري الحديثة لتحقيق محاور التنمية الاستراتيجية في ظل محدودية الموارد المائية