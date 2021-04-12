شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء التنمية المحلية والبيئة والإنتاج الحربي يفتتحون المحطة الوسطية لنقل المخلفات في المقطم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، لتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، بمختلف المحافظات، افتتح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء مهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الإثنين، المحطة الوسيطة لنقل المخلفات بحي الخليفة.

وعقب الافتتاح تفقد الوزراء، اصطفاف معدات هيئة النظافة والتجميل الموجودة بجراج بجوار المحطة، والتي تم إجراء الصيانة لها ضمن البرنامج الممول من وزارة التنمية المحلية لاصلاح معدات منظومة المخلفات، بمختلف المحافظات بقيمة ٤٠٠ مليون جنيه.

وأكد اللواء محمود شعراوى أن افتتاح المحطة وإصلاح المعدات يأتي في إطار تنفيد توجيهات القيادة السياسية لتنفيذ البرنامج الأول الخاص بالبنية التحتية لمنظومة المخلفات، مشيراً أنه تم تخصيص حوالي ٢٠٠ مليون جنيه لمحافظة القاهرة لمشروعات المرحلة الأولي من المنظومة، التي تتضمن إقامة وتشغيل المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة وشراء المعدات والالات الجديدة، مؤكداً على سعى الوزارة لرفع كفاءة عمليات النقل والجمع للمخلفات لتحسين مستوى النظافة والحفاظ على صحة المواطنين.

وشدد وزير التنمية المحلية، على أهمية المتابعة الجيدة لعملية استخدام المعدات الجديدة وكذا التي تم اجراء صيانة لها والتى تسلمتها المحافظات خلال الفترة الماضية لضمان حسن إدارتها وتشغيلها للاستفادة بها بصورة جيدة.

من جانبها أكدت وزيرة البيئة، أن افتتاح المحطة يعد خطوة جديدة في أعمال البنية التحتية لمنظومة المخلفات، ضمن الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، وأيضاً دور جهاز تنظيم إدارة المخلفات طبقا للقانون 202 لسنة 2020 والذى يهدف إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بادارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة للمخلفات بأنواعها، والتغلب على التحديات الحالية والمستقبلية.

وأعرب وزير الدولة للإنتاج الحربي، عن سعادته بالمشاركة في افتتاح المحطة، مؤكداً على أن إنشاء هذه المحطة يعد أحد النماذج الجيدة التي تعكس التكامل والتعاون بين مختلف الشركاء القائمين على تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات من أجل إنجاز العمل بما يخدم مصلحة المواطن والعمل على سرعة التخلص من المخلفات حفاظاً على صحة المواطنين والحفاظ على البيئة.

وأضاف أن منظومة إدارة المخلفات الصلبة الجديدة ترتكز بالأساس على تطوير وتجهيز البنية التحتية اللازمة على مستوى جميع المحافظات، مشيداً بإقامة مثل هذه المحطات والتي تساهم في التخلص المستمر من المخلفات وعدم تراكمها ورفع كفاءة ومستوى النظافة بما يؤدي إلى حماية البيئة من التلوث وذلك بالإستفادة المثلى من الموارد المتاحة.

من جانبه أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات والتخلص الآمن منها، واتخاذ التدابير للحفاظ علي البيئة، من خلال منظومة جديدة للإدارة المُتكاملة للمخلفات.

وأشار "التراس" إلى أنه تم الإطلاع علي تجارب الدول المتقدمة في هذا الإطار، للتعرف علي أحدث التقنيات والأساليب، موضحا أن دور العربية للتصنيع يتمثل فى التصميم المعماري لرصيف التفريغ والمطالع والمنازل للمحطة المناولة الثابتة بمنطقة المقطم ,وتوريد وتركيب عدد (2) تجهيزة لتجميع المخلفات من العربات الصغيرة إلي العربات الكبيرة بدون تدخل عنصر بشري ، وأيضا توريد وتركيب ميزان بسكول حمولة 120 طن ,بالإضافة الي توريد عدد (9) عربة قلاب حمولة 40 متر مكعب وتوريد لودر سعة الكبشة 1.3 متر مكعب .

وأضاف أنه تم توريد ضاغط هواء ومغسلة لأعمال الصيانة اليومية للمحطة والمعدات وتوريد مولد كهربائي قدرة 10 كيلو وات، مؤكدا علي تعميق التصنيع المحلي للعديد من المعدات بالإستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة في هذا المجال، مع مراعاة تصميم المنظومة بما يراعي كافة الشروط البيئية والمظهر الحضاري.

وأكد محافظ القاهرة أن تنفيذ محطة المناولة يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية والتغلب على مشكلة تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ محطة المناولة بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع وتبلغ مساحة محطة المناولة ٥٠٤٠ م٢ بطاقة استيعابية تبلغ ٣٥٠٠ طن / يوم ، وقد قامت المحافظة بتنفيذ الأعمال الإنشائية والمدنية بتكلفة تقدر بنحو 17.5 مليون جنيه ، كما تم تنفيذ الأعمال الميكانيكية والكهربائية من خلال الهيئة العربية للتصنيع بتكلفة إجمالية قدرها ١،٧٥ مليون جنيه.

وقامت الهيئة العربية للتصنيع بتسليم هيئة نظافة وتجميل القاهرة سيارات ومعدات المحطة والتي تبلغ تكلفتها حوالي ٢٩ مليون جنيه، وتشمل عدد ٩ رأس جرار ماركة رينو + نصف مقطورة قلاب خلفي سعة ٤٠م٣ ، وعدد ١ لودر كاتر بيلر سعة القادوس ١م٣ ، ووحدة غسيل + كمبروسور سعة ٥٠٠لتر ، ومولد كهرباء قدره ١٠كيلو وات ، وقد قامت الهيئة العربية للتصنيع بتدريب سائقي هيئة النظافة على السيارات والمعدات الجديدة.

وزراء التنمية المحلية والبيئة والانتاج الحربي ورئيس الهيئة العربية للتصنيع ومحافظ القاهرة يفتتحون المحطة الوسطية لنقل المخلفات بالمقطم

وزراء التنمية المحلية والبيئة والانتاج الحربي ورئيس الهيئة العربية للتصنيع ومحافظ القاهرة يفتتحون المحطة الوسطية لنقل المخلفات بالمقطم

وزراء التنمية المحلية والبيئة والانتاج الحربي ورئيس الهيئة العربية للتصنيع ومحافظ القاهرة يفتتحون المحطة الوسطية لنقل المخلفات بالمقطم

وزراء التنمية المحلية والبيئة والانتاج الحربي ورئيس الهيئة العربية للتصنيع ومحافظ القاهرة يفتتحون المحطة الوسطية لنقل المخلفات بالمقطم

وزراء التنمية المحلية والبيئة والانتاج الحربي ورئيس الهيئة العربية للتصنيع ومحافظ القاهرة يفتتحون المحطة الوسطية لنقل المخلفات بالمقطم

وزراء التنمية المحلية والبيئة والانتاج الحربي ورئيس الهيئة العربية للتصنيع ومحافظ القاهرة يفتتحون المحطة الوسطية لنقل المخلفات بالمقطم

وزراء التنمية المحلية والبيئة والانتاج الحربي ورئيس الهيئة العربية للتصنيع ومحافظ القاهرة يفتتحون المحطة الوسطية لنقل المخلفات بالمقطم