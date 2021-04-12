شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط بانجو وحشيش و 5 قطع سلاح مع 6 أشخاص في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان بالتنسيق مع فرع الأمن العام، الاثنين، من القبض على 6 أشخاص بحوزتهم 5 قطع سلاح ناري و كيلو ونصف من نبات البانجو المخدر و200 جرام حشيش و11 قرص مخدر.

وتحرر المحضر اللازم واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وتمت إحالتهم إلى النيابة التي تولت التحقيق.

تأتي الحملات بتوجيهات مدير أمن أسوان وتحت إشراف مدير إدارة البحث الجنائي لاستهداف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها لللقضاء على ظاهرة الاتجار في المواد المخدرة بكل أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان.