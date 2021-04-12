شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مكتب تنشيط السياحة بسيوة :طفرة سياحية شهدتها «سيوة» خلال إجازة نصف العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمود الدميري، مدير مكتب تنشيط السياحة بسيوة، إن الواحة شهدت منذ إجازة نصف العام وحتى أيام قليلة قبل بداية شهر رمضان الكريم رواجًا سياحيًا من السائحين المصريين وبعض الأجانب المقيمين داخل الجمهورية

وشهدت واحة سيوة زيارة العديد من الفنانين والمشاهير، منهم الفنانة رانيا فريد شوقي، التي نشرت العديد من الصور التي تعكس جمال الواحة، والفنان محمود حميدة الذي نشر صور وهو يسبح في بحيرات الملح وفي الكامبات، ورنا سماحة التي ارتدت زي العروس في سيوة والإعلامي إبراهيم الكرداني، وغيرهم، وذلك لاعتدال المناخ في سيوة وتنوع أنماط السياحة فيها، إذ يمكن في سيوة القيام برحلة السفاري والمغامرات ببحر الرمال والسياحة الترفيهية والسياحة التاريخية، منها زيارة معبد آمون، وشالى، وجبل الموتى، وأيضًا بحيرات الملح، والبيت السيوي.

وقال مدير مكتب تنشيط السياحة بسيوة إن واحة سيوة تشهد طفرة سياحية كبيرة في ظل اهتمام القيادة السياسية بها مما يحقق مردود اقتصادي يسهم في رفع المستوى المعيشي للمواطنين بالواحة.