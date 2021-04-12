شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنوفية يلتقي الفائزين في برنامج حاضنة الفائقين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، والدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالرحمن الباجورى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بطلاب الدراسات العليا (ماجستير، دكتوراة) من كليات الطب، الهندسة بشبين الكوم، الهندسة الإلكترونية بمنوف، العلوم، الزراعة، ضمن بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة التضامن الاجتماعي وجامعة المنوفية وبرنامج حاضنات الفائقين، وبعد مناقشة ١٨ بحثا تقدم بها ١٨ طالبا وطالبة من تلك الكليات، تم دعم خمسة بحوث ثلاثة من كلية الهندسة بشبين الكوم، وبحث واحد من كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف، والأخير من كلية الزراعة، وسيتم مكافأة صاحب كل بحث بمكافأة مالية قدرها ٢٥ ألف جنيها، ومنحة شهرية ألف جنيه.

حضر اللقاء الدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور مصطفى إسماعيل أمين عام الجمعية الشرعية الرئيسية، والدكتور حسن عليوة منسق الجامعة لبرنامج «حاضنات الفائقين».

وأكد مبارك أن دور حاضنات الفائقين هو تشجيع الطلاب على البحث العلمي واختيار الموضوعات البحثية العلمية الجادة التي تقدم خدمات حقيقية وتمثل قيمة مضافة للعلم، وحلول حقيقة لمشكلات المجتمع المصري، وتشجيع الطالب على التطوع في المجالات المختلفة.