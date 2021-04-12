شكرا لقرائتكم خبر عن لم تمرض سوى أيام قليلة.. تفاصيل وفاة «حميدة» أكبر معمرة في سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك المئات من أهالي قرية بيت داوود، بدائرة مركز جرجا، جنوب سوهاج، اليوم الإثنين، في تشييع جثمان الحاجة حميدة سلطان، أكبر معمرة بالمحافظة، والتى توفيت عن عمر 103 أعوام.

قال حفيدها حسن كامل، إن جدته لم تشتكِ من أي أمراض إلا قبل وفاتها بأشهر قليلة، وأنجبت 7 أبناء «3 أولاد و4 بنات»، وقد توفى أحدهم عن عمر 70 عامًا، ويعيش لها حاليا 6 أبناء أصغرهم 66 عامًا، لافتا إلى أن جدته لديها 118 من الأحفاد وأبنائهم، ومعظمهم أصبحوا أجدادا، وأنها عاصرت العديد من المعارك وحروب 48 و67 و73، كما عاصرت ثورتي 1919 و1952، ولم تمرض سوى أيام قليلة، وتوفيت وفاة طبيعية بمنزل الأسرة على الرغم من معايشتها للأسقام والأوبئة التي ظهرت طوال أيام حياتها مثل وباء الكوليرا وأخيرا كورونا.

وأضاف حسن أن جدته كانت مواظبة على أداء الصلاة والصوم باستمرار، وبخاصة في شهرى رجب وشعبان، ويومي الإثنين والخميس في الأيام العادية، وإخراج الصدقات لليتامى والمساكين، لافتا إلى أنها كانت طيبة الذكر ويحبها أهالي القرية وكل من يعرفها في البلاد المجاورة، حيث إنها كانت تصل الأرحام وتودهم، كما أنها زارت بيت الله الحرام أكثر من مرة برفقة أبنائها.