شكرا لقرائتكم خبر عن تزامنًا مع حلول شهر رمضان.. ضبط 87 منشآة غذائية مخالفة في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إن مديرية الصحة تواصل تكثيف حملاتها الرقابية على جميع الأسواق والمحال التجارية من خلال الحملات التفتيشية والرقابية التي تنظمها بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك بالمرور على المنشآت الغذائية والمحال التجارية والقطاعات الخدمية، بهدف التأكد من سلامة الأغذية المعروضة على المواطنين، تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك

وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في بيان، الاثنين، أنه تم المرور على 172 منشأة غذائية، حيث تم تحرير 87 محضر لمنشآت غذائية مخالفة وتنوعت المحاضر بين عدم وجود شهادات صحية، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، كما تم ضبط 3 منشآت غذائية بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم التنسيق مع الجهات المختصة لغلق تلك المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.

من جانبه، قال الدكتور علي قاسم، مدير الإدارة العامة للطب الوقائي، إنه تم إعدام 599 كيلو جرام أغذية مختلفة و60 لتر البان لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 352 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة لضبط 5 طن مخللات وجبن، و4 طن و 454 لتر البان طازجة و مياه معبأة لوجود تغير في الخواص الطبيعية حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر بالواقعة.