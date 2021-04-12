شكرا لقرائتكم خبر عن «تنمية الصعيد» تبدأ تنفيذ بروتوكول التعاون مع البحر الأحمر لزراعة نبات الجوجوبا والجيتروفا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء سامي الشناوي رئيس هيئة تنمية الصعيد الاثنين، البدء في تنفيذ بروتوكول التعاون مع الهيئة ومحافظة البحر الأحمر، بهدف حل مشكلة الصرف الصحي من خلال استغلال المياه الناتجة من محطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي في زراعة نبات الجوجوبا والجيتروفا وغيرها من النباتات الأخرى ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة، حيث تم الانتهاء من إنشاء حوضين لاستقبال المياه المعالجة بهدف زراعة ألف فدان من هذه النباتات، مما يخلق فرص عمل للشباب.

وأضاف «الشناوي» خلال تفقده للمشروع بالغردقة أن هدف البروتوكول حل مشكلة الصرف الصحي من خلال إقامة زراعات على المياه الناتجة من محطة المعالجة الثلاثية، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب، مشيرًا إلى أن المشروعات التي ستقام على أراضي المحافظة، تستهدف الحفاظ على البيئة السياحية الفريدة على طول ساحل المحافظة، مع ضرورة توجيه كل الأنشطة التعدينية والصناعية غرب سلاسل جبال البحر الأحمر

من جانبه، أكد رئيس هيئة تنمية الصعيد، أهمية دعم وزيادة الاستثمار بمحافظة البحر الأحمر، ووضعها على خريطة أكبر المحافظات الاستثمارية في مصر، وأنه يجب السعي إلى التسويق والترويج للمشروعات حتى يتم تنفيذ مزيد من المشروعات المطروحة على أرض المحافظة الساحلية.