شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يُهنئ الرئيس السيسي والمسلمين بحلول شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بأصدق التهاني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري، والمسلمين حول العالم، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعلى المسلمين بالخير واليمن والبركات.

وأكد شيخ الأزهر ضرورة استثمار شهر رمضان، في العبادة والطاعة والتقرب إلى المولى عز وجل بالأعمال الصالحة، والبذل والعطاء، فهو منحة ربانية لتهذيب النفس، وفرصة عظيمة للتقوى والتسامح ومضاعفة الأجر والثواب، داعيا الجميع للالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال أداء الصلوات في المساجد للحفاظ على المصلين، والحد من انتشار وباء كورونا.

وأعرب شيخ الأزهر عن أمله في أن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة العطرة على مصرنا الغالية، والأمة العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء وقد تخلصت الإنسانيَّة من وباء كورونا، وأن ينعم الجميع بمزيد من الخير والأمن والازدهار والسلام.