شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الثقافة والسياحة يكرمان أبطال احتفالية موكب المومياوات الملكية في الأوبرا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرمت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الاثنين، فناني دار الأوبرا الذين شاركوا في احتفالية موكب المومياوات الملكية وذلك على مسرح الأوبرا الكبير بحضور الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية.

قالت «عبدالدايم» إن الفنانين المشاركين في موكب المومياوات الملكية مثلوا جانبًا من قوى مصر الناعمة التي تؤكد ريادة أقدم حضارات الأرض، وأضافت أنهم صورة مشرفة للإبداع المعاصر ونموذجًا للتفوق والتميز، مشيدة بأدائهم الذي جاء بشكل يليق بمكانة مصر أمام العالم، وتابعت أن الثقافة والفنون هما الممهدان لخطط التنمية المستدامة موجهة الشكر لوزير السياحة والإثارة لحرصه على تكريم هؤلاء المبدعين

من جانبه، قال وزير السياحة والآثار إن دار الأوبرا تعد أفضل مكان لتكريم نجوم موكب المومياوات، ووجه الشكر لوزير الثقافة لدعمها الاحتفالية وإلى الفنانين المشاركين على أدائهم المبهر، لافتًا إلى أن الموكب قد تصدر الأخبار والصفحات الأولى في جميع وسائل الإعلام العالمية، والمشاركين تفوقوا على أنفسهم في هذا العرض الفني الحضاري السياحي التوعوي الفريد من نوعه، مؤكدا أن ما قدموه هو أفضل ترويج سياحي لمصر عبر التاريخ، وتمنى أن ينظم عرض طوال العام لموكب المومياوات بالأوبرا لإبراز الهوية الوطنية المصرية واستثماره في عروض خارجية بمختلف دول العالم.

كانت الاحتفالية قد تضمنت فيلمًا تسجيليًا ضم مقتطفات من حفل موكب المومياوات بعدها سلم وزيرا الثقافة والسياحة والاثار شهادات تقدير وباقات الزهور تكريمًا للفنانين على الجهد الذي بذلوه منذ بداية إظهار هذا الحدث بهذه الصورة المشرفة التي جعلت من مصر محط أنظار العالم، وجعلت كل مصري يفتخر بانتمائه لهذه الدولة ولهذه الحضارة العريقة، بالإضافة إلى إبراز كل جهود وإنجازات الدولة وهيبتها على طول خط سير الموكب لتسير المومياوات الملكية في موكب جنائزي مهيب، يحترم الملوك والملكات وتاريخهم وحضارتهم.