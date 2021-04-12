شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين جامعة المنوفية والهيئة القبطية الإنجيلية لتوفير أجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة، والهيئة القبطية للخدمات الاجتماعية. ووقع البروتوكول الدكتور عبد الرحمن الباجورى نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومارجريت صاروفيم رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة، نيابة عن أندريه اسطفانوس رئيس الهيئة.

أوضح مبارك، أن دور جامعة المنوفية الرائد فى مجال العلوم الإنسانية بمناحى الحياة المختلفة وسعيها الدائم فى مجال تنمية الفكر التوعوى والإنسانى للحد من الإعاقة ومسبباتها، وفى ضوء رغبة الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية فى التعاون مع جامعة المنوفية من أجل دمج وتسهيل حياة الأشخاص من ذوى الهمم فى المرحلة الجامعية، وفقا للإمكانيات المتاحة، فقد اتفق الطرفان لإبرام هذا الاتفاق بهدف التعاون من أجل تحقيق هدف إنسانى واجتماعى، يتمثل فى تمكين الأشخاص من ذوى الهمم من تفعيل اندماجهم داخل المجتمع والوصول إلى الخدمات بشكل متساوى وعادل بدون أى تمييز.

من جانبه قال الدكتور عبد الرحمن الباجوري، إن الطرفان اتفقا على قيام الهيئة بتقديم خدمات التأهيل المتخصصة، وتوفير الأجهزة الحركية والبصرية والسمعية، بدون مقابل مادى لتشجيع مشاركتهم فى كافة مناحي الحياة، عمل الصيانة اللازمة للأجهزة من خلال السيارة المتنقلة المجهزة التابعة للهيئة، وتفعيل البيئة الدامجة لهم داخل المجتمع، وتكون الجامعة مختصة بالموافقات الرسمية المطلوبة ومسئولة عن الحفاظ وصيانة الأعمال المنفذة.