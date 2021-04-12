شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم المنوفية»: تخفيض عدد العاملين بنسبة 50% في رمضان.. وقرار خاص للسيدات الحوامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية قرارًا إداريًا بتخفيض عدد العاملين بديوان المديرية ودواوين الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها بنسبة 50% خلال شهر رمضان.

قال أحمد سويد، مدير المديرية، إن هذا القرار جاء بناء على توجيهات محافظ المنوفية لجميع المديريات الخدمية بنطاق المحافظة بتخفيض اعداد العاملين بالدواوين والوحدات التابعة لها في إطار اتخاذ الاجراءات الاحترازية والاحتياطات الصحية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا خلال شهر رمضان، بعد استبعاد السيدات الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة بالتناوب فيما بينهم، وبما لا يؤثر على حسن سير العملية التعليمية وتقديم الخدمات للمواطنين مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الفعلية من العاملين خلال أعمال الامتحانات وتحت مسئولية الرئيس المباشر.

في سياق متصل، أكد سويد على الالتزام التام بأعمال التطهير لكافة الأماكن والوحدات التابعة بكل أساليب الوقاية بصفة مستمرة على مستوى المكاتب الإدارية والفصول والطرقات والحمامات والمعامل ودورات المياه في ظل جائحة كورونا مع المحافظة على التباعد الاجتماعي بين الطلاب والعاملين بالمدارس.