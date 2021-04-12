شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 37 محضرا لعدم ارتداء الكمامة.. وغلق 11 مركزا للدروس الخصوصية في الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تنفيذ قرار رئيس الوزراء، بشأن تحرير غرامات لعدم ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة والمواصلات العامة، حيث تم اليوم الإثنين، تحرير محاضر لعدد ٣٧ مواطن، وذلك لعدم ارتداء الكمامة، ولم يتم التصالح على عدد ٣ محاضر منهم.

وتابع المحافظ ، جهود الوحدات المحلية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، من فض للتجمعات وغلق للأسواق ومراكز الدروس الخصوصية، حيث تم فض عدد ١٤ سوق، و ٩ أفراح، كما تم غلق عدد 11 مركزاً للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة.

يُذْكَر أنه تم تحرير عدد ٣٨١٤ محضر لأفراد، و١١٤ محضر لمنشآت لعدم ارتداء الكمامة، وكذلك تم فض عدد ١٢٤٤ سوق، و ٤٩٧ فرح، وغلق وتشميع عدد ٨٢٧ مركزاً للدروس الخصوصية، خلال الفترة من ١٦/ ١/ ٢٠٢١ ، حتى 12 / ٤/ ٢٠٢١.

وتهيب محافظة الغربية، المواطنين ارتداء الكمامة والابتعاد عن التجمعات ليس خوفاً من الغرامة، ولكن حرصاً على صحتهم وسلامة عائلاتهم.